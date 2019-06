Het gaat weer beter met theater de Koornbeurs

Het aantal bezoekers aan De Koornbeurs is in seizoen 2018/2019 met 18 procent toegenomen, in vergelijking met een jaar eerder. In absolute aantallen zat het Franeker theater daarmee weer op het niveau van 2016/2017. In totaal kwamen meer dan 18 duizend mensen met een kaartje bij de kassa langs. Deze groei is volgens het management voor een deel te danken aan een betere marketing, maar ook een programma dat beter aansluit op wat het publiek wil.

Met name het aantal bezoekers aan filmvoorstellingen is sterk toegenomen: met 55% tot 41.000 bezoekers. Bij het reguliere programma was de groei 13%.