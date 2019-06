Muziektheatervoorstelling TITUS was groot succes

Bij de première van het stuk was er hoog bezoek. Eregast was de Spaanse prior-generaal Fernando Millàn Romeral. Hij is de overste van de internationale Karmelorde. Dat is de kloosterorde waar Titus Brandsma lid van was.

Positieve reacties

De reacties op het stuk waren zeer positief. Mensen waren volgens de organisatie diep onder de indruk van het theaterstuk over het bijzondere levensverhaal van actieve Friese pater Titus Brandsma.

De organiserende Stichting 754 kijkt dan ook met een goed gevoel terug op het evenement. "Wij willen iedereen bedanken voor de fantastische samenwerking, van cast tot vrijwilligers, van techniek tot bouwploeg en alle bedrijven die ons gesteund hebben. Zonder al deze mensen zou TITUS nooit zo'n groot succes zijn geworden. Het was boven verwachting", zegt Linda Vellema van de Stichting 754.