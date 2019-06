Verhalenavond 'Winterjûnenocht' krijgt vervolg

Bijna driehonderd particulieren en vijftig musea deden vorig jaar mee aan het evenement. De organisatie wil het deze keer breder aanpakken en ook horeca en bedrijven bij het evenement betrekken. "Ook willen we meer met muziek doen. Als je dan bij iemand in de huiskamer naar een verhaal komt luisteren, dat er dan bij binnenkomst iemand met een trekzak of gitaar muziek zit te maken", vertelt artistiek leider Just Vink. Thema van dit jaar is 'als stenen konden praten.'

Museumklooster Claerkamp

Een van de deelnemers van de vorige keer is Matsje Wijtsma uit Rinsumageest. Ze stelde haar boerderij open en vertelde een verhaal over een mooie oude kast in haar huis. Ook museumklooster Claerkamp, dat aan haar woning vastzit, deed mee. Er kwamen veel mensen op af. "Het is live, het is echt, geen televisie", verklaart Wijtsma de interesse.

Ze doet ook dit jaar weer mee, samen met Claerkamp. Het borrelt al van de ideeën. "Dit is een historisch gebied met veel oude stenen. Het fundament van onze boerderij bestaat uit de kloostermoppen van het klooster."