Bij Leeuwarder slagerij kan worden betaald met oude guldenbiljetten

De guldenbiljetten zijn op zichzelf niks meer waar. Maar wel als het gaat om een gloednieuw biljet, zonder vouwen of scheurtjes, op een heel oud exemplaar met een bepaald serienummer. "Bij mij krijg je de waarde, omgerekend in euro's terug, bij aanschaf van vleesproducten in de winkel. Maar de briefjes moeten er wel goed uitzien, zonder hele grote scheuren of stukken er af", zegt Hoekstra.

Munten

Nederlandse guldenmunten neemt Hoekstra niet aan. "Die munten kunnen sinds 2006 niet meer bij de Nederlandsche Bank worden ingeleverd. Die zijn wel interessant voor verzamelaars, die gebruiken ze voor oude automaten."