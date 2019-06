Laatste deelnemers Fietselfstedentocht van de weg gehaald wegens onweer

"Het kon niet meer"

"We zijn met man en macht bezig om mensen van de weg te halen", zegt Ane Norder. Hij is oud-voorzitter van de Fietselfstedentocht en zit deze editie in een van de bezemwagens. "Ik ben nu onderweg om de mensen in Bolsward af te leveren. Ik heb drie mensen in de auto. Ze zijn teleurgesteld, maar het kon niet meer."

De beslissing viel toen er onweer was. "Bij Laaxum viel het nog mee en in overleg met de fietsers zijn we doorgegaan. Maar bij Hindeloopen was het een stuk minder."

Hoeveel fietsers nog onderweg waren kan Norder niet zeggen. "Maar het zijn er nogal wat. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."