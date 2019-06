De Fietselfstedentocht als voorbereiding op de Mont Ventoux en voor orgaandonoren

Na zijn transplantatie fietste Erik deze maandag de Elfstedentocht voor de vierde keer. "Het is gewoon bijzonder. Eerst lag ik op de bank of op bed. Maar nu zeg ik: wees blij dat je in de wind kan fietsen. Ik probeer zuinig op mijn lever te zijn, ik drink bijvoorbeeld niet. En sport is gewoon heel goed."

De mannen fietsen de Elfstedentocht als voorbereiding op de Mont Ventoux. Al zal dat nog een stuk pittiger worden. "Maar het komt goed", zegt Erik. "We nemen nu anderhalve week rust en dan komen we die berg wel op. Voor ons is het iets minder spannend, maar voor zwakkere fietsers is het heel mooi. Zij maken zulke grote vorderingen."