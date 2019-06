Slecht weer noodzaakt Fietselfstedentocht om touringcar in te zetten als bezemwagen

Paulusma waarschuwt voor twee lijnen met buien waar de fietsers nog last van krijgen. "Er komt nu een buiengebied van het IJsselmeer op onze provincie af. De fietsers in het zuidwesten hebben daar straks mee te maken. Daarna, rond een uur of 22:00 of 23:00, komt er nog een bui. Daar zit ook onweer in."

Touringcar

"We breidden de bezemwagencapaciteit vors uit", zegt Stephan Rekker, de voorzitter van de Fietselfstedentocht. "We zetten voor het eerst ook een touringcar in. Er zijn nog veel fietsers onderweg. Die hebben last van slecht weer en uitputting."

Naast de touringcar voor 90 personen zet de organisatie vijf gewone bezemwagens en drie wagens van het Rode Kruis in. "Hebben we nog meer zorgen, dan schalen we verder op", zegt Rekker. Hij kan niet precies zeggen hoeveel fietsers nog onderweg zijn.