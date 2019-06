Easterlittens wint voor het eerst de Bondspartij

"De eerste twee eersten gingen heel snel", blikt Erwin Zijlstra terug op de finale. "We hadden wat foutjes in de opslag. Maar de laatste twee eersten pakten we het weer goed op." Hij wist niet dat het de eerste keer was dat Easterlittens de Bondspartij won: "Dus dit is heel mooi."

"Deze telt echt"

Pier Piersma (39) stond in 2011 al eens met Easterlittens in de finale, maar toen verloren ze van Minnertsga. "Daarom is het mooi dat het nu eens lukt", zie Piersma na de finale. "Heerenveen sloeg de hele dag al goed op. Daar moet je vat op krijgen. We moesten eigenlijk direct doorstomen naar 5-2. Dat lukte niet, maar je moet de kop erbij houden. Deze telt echt."