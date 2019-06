Henk Angenent over Fietselfstedentocht: "Het is en blijft een klere-end"

Maar wel een 'klere-end' waar Angenent (51 jaar) elk jaar van geniet: "Ik ben weer topfit en het is leuk om te doen, dus ik plan 'm ieder jaar in. En het is een mooi doel om ieder jaar fit te zijn. Dat is op leeftijd steeds lastiger, dus dit is een mooie stok achter de deur."

Maar als de winnaar van de Elfstedentocht op ijs in 1997 moet kiezen tussen de tocht op schaatsen of op de fiets, dan weet hij het wel: "Doe mij het ijs maar. Al geniet ik van deze dag meer, omdat het in 1997 een wedstrijd was."

Graag nog eens al toerrijder op ijs

Het liefst zou hij de Elfstedentocht op ijs nog eens als toerrijder doen: "Dat zou de mooiste sportdag van m'n leven zijn. Want 1997 was heel mooi, maar genieten als toerrijder is echt fantastisch. In '97 was ik echt met de wedstrijd bezig en daarna is er veel over me heen gekomen, daar geniet ik nog elke dag van. Maar als toerrijder doe je er 12, 13 of 14 uur over, dat is echt genieten. Dan zie je Fryslân van een andere kant. En dat is anders dan in '97, toen was ik met andere dingen bezig."