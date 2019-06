Van Gent baalt van Kallemooi-commotie: "Het gaat goed met de haan"

Bij het Kallemooifeest zit een haan drie dagen lang in een korf met een mast op achttien meter hoogte. Vijf dierenorganisaties, waaronder ook het comité Dierennoodhulp, vinden dat dierenmishandeling en hebben daarom aangifte tegen de Kallemooicommissie, de eigenaar van de haan en de burgemeester van Schiermonnikoog gedaan.

Daarnaast vinden ze dat kinderen worden aangezet tot diefstal. Onderdeel van de traditie is namelijk dat jongeren de haan van een boer moeten stelen.

Onwaarheden

"Sinds vorig jaar wordt de haan niet meer gestolen en niemand zet kinderen aan tot diefstal zoals deze dierenorganisaties beweren. De haan wordt rustig overgedragen en naar de mand gebracht. De eigenaar stelt de haan beschikbaar", vertelt burgemeester Ineke van Gent. "Ik vind het niet fijn dat er dingen de wereld in worden gebracht die niet kloppen."

Overdrijven

Daarnaast gaat het volgens Van Gent goed met de haan. Ze vindt dat de dierenorganisaties 'overdrijven' en dat zij hun energie maar op andere zaken moet richten, waarbij sprake is van dierenleed. "Dat is hier niet het geval", zegt Van Gent. "Het gaat heel goed met de haan. Vanmiddag heb ik dat nog met een dierenarts gecontroleerd. Het dier is nog springlevend en vermaakt zich prima en heeft genoeg eten en drinken."

Maandagavond zal Van Gent weer kijken hoe het met de haan is. Ook met een webcam kunnen ze het dier in de gaten houden.

Ze zegt ook dat de kwestie energie vreet van een ambtelijke organisatie, terwijl ze die tijd liever gebruiken voor andere zaken, zoals de afwikkeling van de containerramp.

'Geen dierenleed'

Over de aangifte die tegen haar gedaan is, is Van Gent kort: "Het staat iedereen vrij om aangifte te doen. Ik zie de afwikkeling met vertrouwen tegemoet, want er is absoluut geen sprake van dierenleed." Ook wijst ze er op dat de rechter en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de traditie goed hebben gekeurd.

Dinsdag wordt de haan weer uit de korf gehaald.