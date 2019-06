Muizenrijk voorjaar pakt goed uit voor weidevogels

Ook de tureluur lijkt het goed te doen. Dat geldt niet voor de kieviten. Het lijkt er op dat zij het meeste last hebben van de droogte. Het is niet ongewoon dat een goed jaar voor muizen een goed jaar voor weidevogels wordt. Hetzelfde gebeurde ook in 2014. Maar omdat er een jaar later extra roofdieren groot waren geworden en niet genoeg muizen waren, pakte dat in 2015 slecht uit voor de weidevogels. Dat zou nu ook weer kunnen gebeuren.