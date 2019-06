Oud-voorzitter Ane Norder op de bezemwagen: "We zijn sociale werkers"

"We hebben vanmorgen wat mensen opgehaald in Sint Annaparochie, en in Leeuwarden en Arum. Die mensen hebben we naar de auto gebracht in Bolsward. Nu zijn we op weg naar Dokkum om achter de laatste fietsers aan te rijden. Het is drukker dan anders en dat komt door het slechte weer aan het begin van de dag. Daardoor waren er veel lekke banden. Ook mensen die ongetraind aan de tocht beginnen, hebben we opgehaald. En die zijn dan heel blij. We zijn een soort sociaal werker en zeggen dat het jammer is dat ze moeten stoppen, maar dat het verstandig is dat ze zijn gestopt. Ze krijgen wat te eten en dan is het weer goed."

De jaren na zijn afscheid bevielen hem zo slecht dat hij toch weer bij de organisatie is betrokken. "Ik viel in een gat. Ik was een keer op vakantie, maar was met mijn hoofd steeds bij het fietsen. Toen ben ik naar de organisatie gestapt met het idee om een tweede bezemwagen op te zetten. Dat is heel nuttig en ik voel me er erg op mijn plek. Je moeten gewoon nooit stoppen."