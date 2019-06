Vrijwilliger Johannes Visser is 'besmet' met het Elfstedentochtvirus

Johannes Visser is al meer dan veertig jaar betrokken bij de tocht. "Het gaat geweldig goed hier in Sneek." Hij raakte besmet met het virus nadat hij die zelf ook had gefietst. "Dan zit je bij een club en zo ben ik er wat ingerold. Ik was al vrijwilliger en toen hebben ik mijn vrouw Hilda ook meegesleept. We stonden eerder in Holwerd, toen in Bolsward en in Stavoren. Toen kwam er een post vrij in Sneek, en ben ik rayonhoofd geworden en mijn vrouw doet de stempelpost." Hij is bezig met zijn opvolger. "Mijn vrouw heeft al een opvolger, onze dochter."

Het is een familie-aangelegenheid, want hun zoon zit in het bestuur. "Ook de koude kant is ermee besmet. Het is hartstikke mooi en ik doe het met plezier."