Para-amazone Rixt van der Horst doet goede zaken in opmaat naar het Europees kampioenschap

Rixt van der Horst kreeg meerdere keren van de jury de meeste punten voor haar kuur en eindigde daarmee als eerste in het eindklassement van de klas Grande III. Diezelfde plek haalde ze ook met Nederlandse team bij de landenwedstrijd.

De wedstrijden in Kronenberg zijn een opmaat naar het Europees kampioenschap dat in augustus in Rotterdam wordt gehouden. Bondscoach Joyce Heuitink moet daarvoor nog een definitieve selectie kiezen. Daarin is ruimte voor vier ruiters. Volgens de bondscoach wordt het een moeilijke keuze, omdat er meerdere goed presterende ruiters in de voorselectie zitten.