Rayonhoofd Harry Hateboer neemt na 30 jaar afscheid van de Fietselfstedentocht

"Eigenlijk heb ik het al vijftig jaar gedaan. Als jongetje van acht jaar hielp ik al mee met mijn vader, die rayonhoofd was. Ik mocht stempelen. Toen waren er veel minder fietsers. Dat is nu wel heel anders. We moeten heel veel regelen. De stempelplek, de EHBO, verkeersregelaars voor gevaarlijke punten. Eerder deed de politie dat, maar dat is wegbezuinigd."

Wat is er zo leuk aan?

"De gezelligheid. Om half zes komen de eerste fietsers, en dan staat het publiek er ook al. Het leeft wel. De saamhorigheid vind ik het mooiste, we maken er met zijn allen iets moois van."

Hij heeft goede opvolgers en denkt niet dat hij het zal missen. "We maken er een mooi feestje van. Als het hier klaar is, zitten we nog even na in het café met koffie en oranjekoek. Dan bedanken we iedereen voor de inzet en kunnen mensen hun verhalen kwijt en delen. Deze keer zitten we denk ik wat langer."

Zelf heeft Hateboer de tocht nog nooit gefietst. Misschien dat dat er nu van komt? "Dat staat nog op mijn bucketlist. "