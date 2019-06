Burgemeester De Vries bij start Elfstedentocht: "Mensen hebben er veel zin in"

Ze prijst de organisatie en heeft er alle vertrouwen in. "De organisatie is in goede handen. Er zijn veel vrijwilligers, wel 800 mensen helpen. Dat dat elk jaar weer kan, heel mooi om te zien."

Maarten van der Weijden was ook bij start. Hij vond het fijn om erbij te zijn. "Dit is wel echt het elfstedengevoel."

Zware tocht

Om kwart over acht is de laatste groep fietsers vertrokken. Voorzitter Stephan Rekker is tevreden over de start. "Het is goed verlopen, alles ging mooi achter elkaar door zonder tijdsverlies." Of er nog mensen zijn thuisgebleven vanwege het slechte weer, kon hij nog niet zeggen. "We houden het weer natuurlijk goed in de gaten en bekijken het per uur. Als het nodig is kunnen we de bezemwagen opschalen. Het wordt wel een zware tocht dit jaar, de wind is behoorlijk krachtig. We hopen op het beste."

De fietsers waren overvallen door de regen, want op Buienradar leek het droog te zijn. Bij de deelnemers zitten ook Duitsers en Belgen. Sommigen waren zenuwachtig voor de start, vonden het spannend, maar hadden er ook zin in.