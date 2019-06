Eerste fietsers onderweg voor de Fietselfstedentocht

Wat voor weer wordt het?

's Ochtends is er veel bewolking, maar ook nog een periode met zon. 's Middags opnieuw toenemende bewolking met later 's middags al kans op een regen of onweersbui.

Het wordt 18 tot 21 graden.

De wind uit het noordoosten wordt matig. In de kustgebieden, bij en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Windstoten tot in kracht 6.

Later 's middags en 's avonds neemt de wind snel af. Dan komen ook de buien dichtbij of over.

's Avonds en 's nachts een aantal buien met kans op onweer, hagel, soms veel regen en windstoten. Vannacht 13 of 14 graden.