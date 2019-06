LIVEBLOG: Laatste deelnemers Fietselfstedentocht 2019 in Bolsward

In Bolsward regent het "verschrikkelijk veel", zegt verslaggever Timo Jepkema. "De laatste berichten zijn dat er nog twee bezemwagens bij de laatste groepen fietsers rijden. Als er onweer is, moeten alle fietsers meteen aan de kant. Dan moeten ze de bus in. Hier in Bolsward heeft de organisatie een soort crisiscentrum, maar er is nu nog geen aanleiding voor een noodscenario. Al is het bij de EHBO behoorlijk druk."