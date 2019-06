Oppositie klaar om coalitie vuur aan de schenen te leggen

Deze week werd bekend dat de coalitie het programma op hoofdlijnen klaar heeft. Volgende week zal het akkoord gepresenteerd worden. De beide oppositie-partijen weten niet wat er in het akkoord staat. Het is stil van de kant van de coalitie zeggen ze in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân.

Tegenwicht de komende jaren

De Jong en Goudzwaard zijn klaar voor de aankomende statenperiode en zeggen elkaar op te zoeken waar dat kan om tegenwicht te bieden. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe het akkoord eruitziet. Op het gebied van duurzaamheid hebben de partijen verschillende standpunten. Forum richt zich vooral op zonneparken en windparken. Over het veenweidegebied dubben ze nog.