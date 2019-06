SOSDolfijn @SOSDolfijn

Op het strand van Ameland is vanochtend een levend bruinviskalfje aangetroffen. Vogels had het dier al erg aangepikt en verwond. Een lokale arts heeft het dier uit het lijden verlost. Wanneer je een levende bruinvis of dolfijn op het strand aantreft, bel dan met spoed @SOSDolfijn