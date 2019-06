Maaike Hornstra zet zich in voor de internationale touwtreksport

Begin 1900 was touwtrekken nog een Olympische sport. Dat is in 1920 gestopt, omdat de Spelen meer naar individualistische sporten overstapten. Teamsporten werden te duur. De bond is al een aantal jaar bezig om te kijken of het touwtrekken weer terug kan komen op de Spelen, maar dat lijkt een lastig verhaal te worden.

In 2028 is de volgende kans, maar volgens Hornstra moet er goed worden gekeken naar de realiteit. Als het niet haalbaar is, kan de bond zich er beter op richten om bijvoorbeeld meer landen naar de World Games te krijgen. Hornstra zal in ieder geval haar best doen de 72 landen nog uit te breiden en het spel naar en hoger niveau te tillen.