HEA! Goeie! in Kollum

Gerke Dijkstra uit Kollum mist al heel lang het zich aan één oog. Toen hij ongeveer veertig jaar oud was, kreeg hij op de boerderij rommel in zijn oog. Dat is niet goed gekomen en hij raakte blijvend blind aan één oog. Toch blijft Dijkstra er kalm onder. Hij zit er meer over in of hij wel weer door de keuring voor zijn rijbewijs komt.