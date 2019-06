Galerij Hoogenbosch in Gorredijk stopt ermee

De galerij gaat verder en komt in handen van een stichting. Die zal er een veel breder cultureel bedrijf van maken, met niet alleen kunst, maar ook muziek en poëzie. Buro de Vries is in Gorredijk voor een gesprek met Atze en Dieuwke.

Jaap Min

De tentoonstelling die op dit moment is te zien in galerij Hoogenbosch bestaat uit werk van Jaap Min. Van deze kunstenaar (1914-1978) is een selectie gemaakt uit 1.500 tekeningen, gouaches, en aquarellen. Het zijn veel landschappen waar grote liefde voor de natuur uit blijkt.

In museum Belvédère in Heerenveen hangen olieverfschilderijen van Jaap Min. Met elkaar vormt het werk een bijzondere collectie, die voor een groot deel niet eerder voor het grote publiek te zien is geweest.

Galerij Hoogenbosch is beide Pinksterdagen geopend.