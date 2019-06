Sara en Lisa uit Easterein winnen muziekwedstrijd SjONG

In Neushoorn in Leeuwarden sleepten Sara en Lisa de eerste prijs in de wacht met 'Dreamelân', een Friese vertaling van 'A million dreams', een nummer uit de film The Greatest Showman.

"Fantastisch hoe dit duo hun lied bracht, het hele plaatje klopte en zowel de zang (Sara) als het pianospel (Lisa) was magisch", zei zanger/presentator Tim Douwsma. Samen met Femke de Walle, André Becker en Willem de Vries vormde hij de muziekjury van SjONG 2019.

De tweede prijs ging naar zangeres Baukje de Graaf (Noardburgum) met het nummer 'Doe't ik dy seach', een cover van 'Toen ik je zag' van Antonie Kamerling. De derde prijs ging weer naar een duo: Tara van der Meulen (Raerd) en Nynke van der Eems (Easterein) brachten 'Gewoan', oftewel 'I would stay' van Krezip ten gehore.

Beste songtekst

Ook dit jaar was er weer een tekstprijs voor de beste songtekst. Tekstjuryleden Bart Kingma en Karen Bies nomineerden kortgeleden vijf songteksten en maakten zaterdag bekend dat de tekst 'Unseker', uitgevoerd door Amarins Popma, de allerbeste was.

De tekst, geschreven op 'Million reasons' van Lady Gaga, was niet een vertaling. Het onderwerp was juist anders en dat vond de jury mooi. Bart Kingma: "Daar komt bij dat de tekst klopte, hij loopt en rolt heerlijk en past perfect op de muziek."