Hijsen van Kallemooipaal op Schiermonnikoog rustig verlopen

"Wij spelen altijd het Kallemooitoernooi met voetbal." Dat er mensen staan te protesteren, vindt hij niet erg. "Het is hun goed recht in Nederland, dat iedereen zijn zienswijze mag zeggen. Het maakt het feest er voor mij niet minder om. Ik denk dat het een traditie is die gewoon in stand mag worden gehouden."

Tijd voor verandering

De actievoerders vonden het vreemd om te moeten toezien hoe de haan toch de mast in werd gehesen. "Met touwen wordt die haan omhoog gehesen. Je ziet hem echt heen en weer gaan. Het lijkt me geen pretje voor het beest om daarin te zitten. Het is bijzonder om te zien, raar om te zien", zegt een van hen.

De man heeft wel het idee dat ze een tegengeluid hebben kunnen laten horen. "Als je kijkt hoe het publiek reageert, kun je wel zien dat ze niet blij zijn dat wij hier staan. Maar dat betekent wel dat we gehoord en gezien zijn. Het is tijd dat deze traditie verandert."

Volgens hem waren de reacties zaterdagmiddag nog wel positief, maar toen er alcohol in het spel kwam, veranderde dat. "Ze worden wat baldadiger, wat agressiever. Maar nog steeds is het wel goed te doen. Dus ik denk dat het goed is dat we er zijn en we komen volgend jaar terug met een grotere groep."

"Waar bemoei je je mee"

Eilandbewoner Garda Meerdink vindt het erg jammer dat er actie wordt gevoerd. "We hebben gewoon een hele leuke traditie. En er is nog nooit één haan dood uit die mand gekomen. Ik denk: waar bemoei je je mee", zegt ze.

"Ga je inzetten voor de plastic soep. Het is een traditie, gun ons die. En misschien vindt die haan het wel eens fijn, drie dagen rust. Ga bij een slachterij staan waar veel meer dierenleed is."