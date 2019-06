Familie uit Wergea is zes weken in Italië om een camping te runnen

Het idee kwam niet zomaar uit de lucht vallen. "Wij houden wel van het campingleven. Als wij op vakantie waren, hadden we het er voor de lol wel eens over om ergens een camping te beginnen", vertelt Jacob Dijkstra. Ze krijgen nu de kans om dat eens te proberen. "Toevallig hoorden we via bekenden dat eigenaren van een camping in Italië wel wat extra handen konden gebruiken."

Werkzaamheden

Ze hebben hoge verwachtingen van het werk. "We zitten overdag wat in de hangmat met in cocktail, dan sturen we het personeel wat aan', grapt Dijkstra. Hij vertelt dat ze van alles zullen doen. "Het kan het controleren van de waterkwaliteit van het zwembad zijn, het sanitair schoonmaken, en er moet ook limoncello gemaakt worden."