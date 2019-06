Hinke Schokker loopt, overgevend en vallend, het WK Trail in Portugal uit

Hinke Schokker had vooraf nog weinig ervaring met trail. In Portugal deden dit weekeinde 231 mannen en 178 vrouwen uit 53 landen mee aan het WK. Na afloop was Schokker blij dat ze het parcours uit had gelopen, maar helemaal tevreden was ze niet. "Het ging op zich wel goed. Ik heb de finish gehaald, maar het ging wel wat minder dan ik gehoopt had."

Overgeven en vallen

"Ik moest in het begin overgeven en ik voelde me licht in het hoofd. In de eerste zestien kilometer ben ik een keer gevallen, dus ik had het wel zwaar. Daarna ging ik nog wel een paar keer onderuit, maar ik ben wel heel blij dat ik het uitgelopen heb", zegt ze.