Hijum/Finkum voor het eerst winnaar van het NK junioren in Franeker

De afdeling Hijum/Finkum, met Giancarlo Teitsma, Hielke Beijering en Laas Pieter van Straten heeft zaterdagavond in Franeker voor het eerst in de historie het NK junioren gewonnen. In de spannende finale van de partij, ook wel de Jong Nederland genoemd, werd het partuur van Berltsum met 5-5 en 6-6 verslagen.