Team Wybe fietst Elfstedentocht op 'bierfiets' voor goede doel

Hij is onder de indruk van het initiatief, omdat het niet eenvoudig is om met een zogenaamde 'bierfiets' vooruit te komen. "En het is ook beter weer om te zwemmen dan te fietsen", vindt Van der Weijden. Het team wordt bij de tocht gesteund door gastfietsers, die een persoonlijke reden hebben om mee te doen. Het doel is om 24.000 euro in te zamelen.

Fietsteam

Team Wybe werd opgericht in 2015 na het overlijden van hun vriend Wybe Leenstra, die overleed door een hersentumor. Hij was toen nog maar 37 jaar. Eerder haalde het team al duizenden euro's op met de Alpe d'Huzes en later nog eens 20.000 euro met het beklimmen van de Mont Ventoux.

De tocht die zaterdag begon, duurt 26 uren. Zondag om 16.00 uur denken ze terug te zijn in Bolsward.