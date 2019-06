Sietse de Vries uit De Westereen heeft eindelijk een nieuwe nier gekregen

Een anonieme donor was in de eerste week van april na het UMCG in Groningen gekomen, met de melding dat deze persoon zomaar een nier wilde afstaan. De beste match voor deze nier was Sietse de Vries. Die mocht een week later zelf onder het mes.

Blijdschap

Op Facebook liet hij in een lang bericht weten hoe blij hij is met de nier. "Ik heb mijn vrijheid terug", zo schrijft hij.