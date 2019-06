Reidmarroute in Súdwest-Fryslân feestelijk geopend

De Reidmarroute is een voormalige kanoroute, die vanuit Bolsward over de Blauhúster Poelen naar Oudega loopt. Een groot deel van de Reidmarroute is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven boten. Ook voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling) is de route geschikt.

Om de route geschikt te maken voor sloepen moesten er enkele dammen en bruggen worden weggehaald of vervangen. De aanleg van de Reidmarroute is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en het voormalige Friese Merenproject.