Dierenactivisten keren terug naar Schier voor protest tegen Kallemooifeest

Dimitri wil de feestvierders ook dit jaar weer meegeven dat het feest ook heel mooi kan zijn als er een nephaan in de mast zou worden gehesen. Hij en andere actievoerders leggen zich niet neer bij het besluit van de rechter. "Als het wettelijk niet wordt afgeschaft, dan zal het toch aan je geweten moeten knagen dat je überhaupt naar een feestje wil gaan waarbij een haan in een mand wordt gestopt."

Mast is afgezet

Eilandbewoners hebben van tevoren al gezegd dat de mest, net als vorig jaar, is afgezet en lastig te bereiken is. Dat houdt Dimitri niet tegen. "We hebben de afgelopen jaren willen voorkomen dat de haan omhoogkwam. De eerste keer is dat redelijk gelukt, want toen hebben we ons vastgeketend, zodat de paal niet omhoog kon."

"De tweede keer hebben we het nog een keer geprobeerd. Toen hadden we dikkere kettingen, in de hoop dat we langer vast zouden zitten. De derde keer hebben we het weer geprobeerd met nog betere kettingen, maar toen was er zo veel beveiliging op de been dat wij de paal niet konden bereiken."