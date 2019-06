Fietsers let op: dit is er dit jaar anders bij de Fietselfstedentocht

2. Geen Dronryp op de route

In Dronryp wordt de brug over het Van Harinxmakanaal vervangen. Helaas voor de fietsers, maar dat is op Pinkstermaandag nog niet klaar. Daarom loopt de route dit jaar nog niet door Dronryp, maar door Jellum en Hilaard. Via Hoptille gaat de route dan verder naar Baaium en Winsum.