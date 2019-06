FNP maakt zich zorgen over taalbeleid plaatsnaamborden

Er moet goed beleid komen voor de plaatsnaamborden in de gemeente Waadhoeke, anders is er kans dat de plaatsnamen in lokale talen verdwijnen. Daar is althans de FNP in Waadhoeke bang voor. Ze vragen het college om met harmonisatie voor de plaatsnaamborden te komen, waarin ook het Bildts en het Franekers een plekje krijgen.