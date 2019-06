Hinke Schokker debuteert op WK trail: "Ik heb mijn verwachtingen bijgesteld"

Hinke heeft nog amper ervaring met trail lopen. Nu ze in Portugal is komt ze er achter dat haar voorbereiding niet optimaal was, ze heeft het onderschat. "Ik dacht eigenlijk dat het trail lopen hetzelfde is als op de weg lopen, ik heb een beetje onderschat wat ik er voor moest doen." Het komt er op neer dat Hinke eigenlijk niet veel anders heeft gedaan dan normaal, met uitzondering van een training in de heuvels in Duitsland. "Als je het goed wil doen moet je in de bergen trainen."

Middenmoot

Hinke heeft haar verwachtingen dan ook bijgesteld. "Meer dan middenmoot zal het niet worden." Ze is onder de indruk van alle topatleten die in Portugal meedoen. "Ik dacht hardlopen is hardlopen, of ik nu in de heuvels loop of door het land maakt niets uit, Maar nu ben ik wel iets realistischer."

Hinke Schokker is pas laat begonnen met serieus hardlopen. Vorig jaar verraste ze iedereen door de 100 kilometer in Winschoten te winnen. Daarvoor had ze nog nooit langer dan 30 kilometer gelopen. Een week later liep ze de marathon van Berlijn in 2 uur en 49 minuten. Ze won ook de 100 kilometer op de baan in Steenwijk en de Koning van Spanje Trail in Limburg.

Leerschool

In het nationale team is Hinke de atlete met de minste ervaring. Ze hoopt veel te leren. Bijvoorbeeld van regerend wereldkampioene Ragna Debats. Ze ziet haar eerste WK trail als een goede oefening voor de Wereldkampioenschappen op de 50 en 100 kilometer van volgend jaar. Dan wil ze serieus meedoen om de prijzen.

In Portugal doen dit weekeinde 231 mannen en 178 vrouwen uit 53 landen mee aan het WK trail.