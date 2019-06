Vliegtuigen boven Fryslân vanwege jubileum F-16

Er was verder niks aan de hand; de vliegtuigen waren onderweg vanwege een feestelijk gebeuren. De F-16 is ondertussen veertig jaar in gebruik bij de luchtmacht. Om bij dat jubileum stil te staan, werd vrijdag een bijzonder embleem ontbloot in Volkel. Vrijdagavond gebeurt dat ook in Leeuwarden.

Vliegtuigen landen in Leeuwarden

"De Spitfire is van Frits van Eerd, de eigenaar van Jumbo", vertelt Sidney Plankman van de Luchtmacht. "De vliegtuigen zijn inmiddels allemaal geland in Leeuwarden, behalve de Hawker Hunter die dat in Eelde doet."