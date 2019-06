Pieter Weening wint tweede etappe van Ronde van Luxemburg

Weening schudde op de laatste weg omhoog voor de finish zijn concurrent af en had bij de eindstreep twee seconden voorsprong op Eduard Michael Grosu uit Roemenië en de Italiaan Andrea Pasqualon. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag.

"Zware finale"

"Het was een zware finale en er stond veel wind," verklaart Weening na de rit. "In de laatste klim zette ik de aanval in. Ik speelde alles-of-niets en vandaag was het all-in. Pas bij het einde van de laatste sprint was ik er zeker van dat niemand mij meer kon inhalen."

Voor zijn team Roompot was dit de tweede overwinning van het jaar. Eerder won Jesper Asselman de eerste etappe in de Ronde van Yorkshire.