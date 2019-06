Pascal Bosschaart wordt assistent-trainer bij Sportclub Cambuur

Bosschaart gaat met Henk de Jong, Sandor van der Heide, Martijn Barto en Peter van der Vlag de dienst uitmaken bij de Leeuwarders. De oud-profvoetballer heeft eerder bij IJsselmeervogels samengewerkt met Van der Heide.

"Alle specialismen in huis"

Technisch manager Foeke Booy is tevreden met de komst van de assistent-trainer. "Pascal is een echte winnaar en iemand die jarenlang op topniveau heeft gepresteerd. Hij weet dus wat daar wordt gevraagd en als voormalig verdediger vult hij de overige stafleden uitstekend aan. Zo hebben we alle specialismen in huis."