De 4-jarige Jake uit Heerenveen had vrijdag een bijzondere dag. Hij mocht namelijk in zijn woonplaats helpen met het zoeken naar een ontsnapte bief. Jake werd vrijdagochtend met een speciale limousine opgehaald door de brandweer. En dat is niet zomaar. Jake heeft leukemie en met de boevenjacht werd zijn grote wens in vervulling gebracht. Het was allemaal geregeld door Make-A-Wish.