Risicovolle gasleidingen in Friese grond aan vervanging toe

Om hoeveel kilometer leidingen het gaat in Friesland, is niet exact te zeggen. Peter Hofland, woordvoerder van Liander: "We hebben alleen een totaaloverzicht voor Liander en dan spreken we over 1.240 kilometer aan leidingen die vervangen moeten worden."

Dit aantal is voor alle provincies waar Liander actief is, waaronder Friesland. "Per jaar vervangen we 150 kilometer aan leiding. De uiterste datum van vervanging staat op 2040, maar we hopen eerder alles al klaar te hebben."

Leeuwarden aan nieuwe leidingen toe

Met name in de binnenstad van Leeuwarden liggen leidingen die aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld aan de Huizumerlaan, Willemskade en Achter de Hoven. "De grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen zijn voornamelijk in oud-stedelijke gebieden te vinden. Hier werden ze vroeger volop aangelegd."

Tegenwoordig wordt er ander materiaal gebruikt, maar enkele oudere varianten liggen dus nog steeds in de grond.

Risico op schade

Deze leidingen zijn een risico, omdat ze gevoelig zijn voor bewegingen boven de grond. Zwaar vrachtverkeer kan schade aan de leidingen toebrengen, bijvoorbeeld lekkage.

"Tegenwoordig zijn gasleidingen van staal en kunststof, maar er is ook een klein deel gemaakt van grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Deze 'grondroeringsgevoelige' leidingen worden momenteel echter allemaal vervangen voor een ander materiaal," sa stelt Hofland.

Hofland: "Deze leidingen moeten voor 2040 vervangen zijn en we lopen voor op schema." De leidingen met de hoogste prioriteit zijn inmiddels al uit de grond. "De vervanging zullen we versnellen als blijkt dat de leidingen een hoog risico vormen. We houden alles strak in de gaten, omdat veiligheid altijd voorop staat."