Vrijdagmarkt opgetogen over WK voetbal voor vrouwen

"Als die kerels toevallig een schop krijgen, dan vallen ze alsof de wereld vergaat. De vrouwen komen gewoon weer overeind. Niks geen gedonder met schwalbes!" Ook de teamspirit wordt geprezen: "Daar kunnen de mannen nog wat van leren!" Geen wonder dat de mensen het ook 'bespottelijk' vonden dat de vergoeding van de vrouwen niet gelijk was met die van de mannen. Dat moet anders. Niet over een paar jaar, maar meteen: "De vrouwen moeten er even hard voor werken: gas erop!"