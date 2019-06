HEA! "Marathonrijden is prachtig werk"

"Als een paard in de gaten heeft dat je bang bent, wordt het iets." Obe Veltman is al zijn hele leven bezig met paarden, marathonrijden is zijn grote passie. "Dat is prachtig werk, het is ontspanning voor mij." Op dit moment traint hij met twee jonge merries voor de kar, twee zusjes van 3 en 4 jaar. Volgend jaar wol hij met hen uitkomen in een marathon.