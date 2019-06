UPDATE: Storing bij REC voorbij, afvaloven in Harlingen wordt weer opgestart

Inmiddels is de spanning terug en wordt de afvaloven weer opgestart. Naar de oorzaak van de stroomstoring wordt nog onderzoek gedaan. Bedrijven in de omgeving van de REC hadden wel stroom.

Omrin: 'Goed geschrokken'

"Naast witte rook, stoom, was er ook drie kwartier zwarte rook te zien vanuit het gebouw. Dat is rook die we niet willen zien, waar we niet blij mee zijn," zegt woordvoerder Jelmar Helmhout van Omrin. "Het euvel is nu verholpen, er wordt weer water bijgevuld bij de ketel. Maar we zijn even goed geschrokken."

Omrin kan nog niet zeggen of de rook uit schadelijke stoffen bestaat. "Bij elke brand waar rook vrijkomt moet je niet dichtbij gaan staan. Rook is nooit gezond, dat is logisch. Vandaar dat we ook de waarschuwing afgaven om ramen en deuren gesloten te houden."

Veel reacties

Op sosiale media werd er meteen veel ergernis geuit over de rookpluimen. Helmhout: "We zijn met z'n allen in Harlingen bezig om de installatie goed te hebben en ook de communicatie goed te regelen. We zien via sociale media veel mensen vragen wat er is gebeurd. Daarom proberen we zo goed mogelijk informatie te vertrekken."