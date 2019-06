Celstraf en flinke boete voor joyrider uit Midlum

De Midlumer zag in februari van dit jaar een auto met draaiende motor voor een snackbar in Harlingen staan. De man stapte in, reed weg en kon pas bij een tankstation bij Menaam aangehouden worden. Hij zei dat hij onderweg was naar Leeuwarden om daar drugs te kopen bij een coffeeshop.

Volgens de Midlumer dacht hij dat de auto van zijn broer was. In zijn speeksel werden sporen van wiet, cocaïne en speed gevonden. Dit kan echter niet worden gebruikt in de rechtszaal omdat er voor een rechtszaak een bloedproef afgenomen moet worden. De verdachte had dit geweigerd, omdat hij bang was voor naalden. Voor deze weigering kreeg de man een boete van 1000 euro.

De Midlumer was zelf niet naar de rechtbank van Leeuwarden gekomen om zijn straf te horen.