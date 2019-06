Biocentrum Oosterwolde geopend: een duurzaam gebouw voor een duurzame wereld

Het duurde jaren voordat het gebouw volledig klaar was. om het idee van het gebruik van natuurlijk materiaal en hergebruik uit te dragen, is het gebouw zelf ook voor het grootste gedeelte van natuurlijk materiaal opgetrokken.

Architect Paul de Ruiter uit Amsterdam legt uit dat het pand daarom 'bio-based' is: "Dat betekent dat het super circulair is, je gebruikt materiaal dat uiteindelijk weer tot natuur vergaat. Je hebt zo geen belasting van het milieu. Bio-based is de toekomst, en dat begint in Oosterwolde."

In het midden van het Biocentrum is het zogenoemde 'collectieve hart,' daar kunnen alle partijen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. De Ruiter vergelijkt de ruimte met het Pantheon in Rome.

Materiaal uit de omgeving

Interessant is dat de natuurlijke materialen die voor het centrum zijn gebruikt, voor een groot deel lokaal zijn gewonnen. "Zo hebben we hout van Staatsbosbeheer gekregen, we hebben vlas tot plaatmateriaal verwerkt en we hebben oude spijkerbroeken uit de buurt gebruikt voor de isolatie."

De Ruiter: "Het was niet altijd bekend of we bepaalde materialen konden gebruiken. We moesten testen of ze houdbaar zijn, dat was een zoektocht met lokale partners."

Het centrum is gebouwd met een duurzaamheidscertificaat, de zogenoemde BREEAM. "Het betekent dat de bouwers alles moesten verantwoorden. Ook moesten zij ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval kwam." In februari heeft het Biocentrum de Nederlandse Bouwprijs gewonnen in de categorie 'Bouwen.'