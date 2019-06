Zware onweersbuien op komst: wederom code oranje voor Friesland

Het gaat om een smalle, maar felle strook onweersbuien, die van het zuidwesten naar het noordwesten van Nederland trekt. De intensiteit van de buien neemt toe naarmate ze over het land waaien. Daarom geldt voor alle provincies code oranje, behalve voor de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- en Noord-Holland.

Ook weerman Piet Paulusma waarschuwt voor onweer, hagel en zwarte windstoten. De windstoten komen vanuit het zuiden en zijn krachtig: tussen de 75 en 100 km/uur. Mogelijk kan er dus zelfs hagel bij zitten.

Oranje voor de vierde dag op rij

Het is al de vierde dag dat er voor de provincie Friesland code oranje geldt. Afgelopen dinsdag was er aanvankelijk code geel van kracht, maar dat is later gewijzigd in code oranje.

Er zijn in de eerste week van juni veel schademeldingen gedaan vanwege het regenwater en blikseminslagen.