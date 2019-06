Frustratie en onmacht overheersen bij badpaviljoen Hindeloopen

Het paviljoen, ooit de parel van de Zuiderzee genoemd, heeft een roemruchte geschiedenis. Het werd gebouwd in 1911. Eerst als houten gebouw met doeken. Het was een initiatief van een huisarts in Sneek, die zocht om een plekje waar hij en de kinderen van de gezonde zeelucht en zeewater konden genieten. Een Hindoeloper man ging proefzwemmen waarna de bouw kon beginnen.

Er was veel interesse voor het paviljoen. Mensen kwamen van heinde en ver naar het zeebad van Hindeloopen om te recreëren. Met de trein of de koets kwamen ze naar het strand aan de Zuiderzee. Het was een succes en de ambitieuze ondernemer Buijs liet het paviljoen verbouwen. Het gebouw werd uitgebreid en van beton gemaakt. Het is één van de slechts enkele gebouwen van beton in Nederland. Een unieke bouwstijl.

Crisisjaren, maar altijd openbaar

In de crisisjaren en door de aanleg van de Afsluitdijk werd de situatie voor het paviljoen slechter. Het mooie zeestrand werd kleiner en het water veranderde van zout in zoet. Toch hield het paviljoen zijn allure.

Het paviljoen heeft veel eigenaren gehad, maar bleef altijd een openbaar gebouw. Een plek om wat te komen eten of drinken, en van de ondergaande zon te genieten.

In de jaren 60 kwam het pand in handen van de broers Dirk en Bull Verweij, de oprichters van radiozender Veronica. Ze maakten van het paviljoen een populaire uitgaansgelegenheid. Bekende bands zoals de Golden Earrings en Q65 speelden voor de jeugd van Hindeloopen en omstreken. Beroemde DJs zoals Tineke de Nooij en Jan van Veen draaiden muziek in de drive-in shows.

De blauwe woonboten die aan de andere kant van de weg liggen, werden in die tijd verhuurd aan badgasten en aangeprezen in radioreclames. Maar halverwege de jaren 70 kwam er een einde aan deze evenementen.