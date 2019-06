Landelijke primeur voor Workum: eerste Nederlandse fiets ooit is daar gemaakt

Groot voor Fryslân

Het is voor Popkema het beginpunt van nog meer zoekwerk. Hij wil het hele verhaal weten over de smid Driebergen, die de eerste fiets gemaakt heeft in zijn smederij in Workum.

Dat dat in Fryslân gebeurd is, is volgens Popkema wel bijzonder. Helemaal omdat er met name naar het zuiden van het land gekeken wordt, als het om fietshistorie gaat. "Dit is wel groot. Fryslân speelt de eerste viool in het Nederlandse verhaal. Dat verhaal moeten we goed uitdiepen. Het is in elk geval een mooi verhaal."