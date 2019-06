Organisatie Mini-Elfstedentocht houdt slag om de arm

De Mini-Elfstedentocht is de proloog voor de 'grote' tocht van Pinkstermaandag. De tocht van 40 kilometer wordt normaliter veel gefietst door gezinnen, en mensen met minder training. Daarom wil de organisatie ook kritisch kijken naar de weersomstandigheden. "De deelnemers zijn natuurlijk een stuk minder goed getraind", vertelt Stephan Rekker, voorzitter van de Fietselfstedentocht.

Het weer van vrijdagavond en zaterdag overdag ziet er niet goed uit voor de buitenactiviteiten in onze provincie. "Als wij het weer zo horen, dan zitten daar grote uitschieters bij", vertelt Rekker. "Dus wij willen de laatste update van Piet Paulusma afwachten. Daarna nemen wij een besluit."

De tocht uitstellen naar zondag is geen optie voor de organisatie. "Wij willen ook geen andere programma's in het vaarwater zitten, zoals de Stepelfstedentocht."

De knoop over het wel of niet doorgaan van de Mini-Elfstedentocht, wordt in de loop van vrijdagochtend definitief doorgehakt.