College Dantumadiel wil om begrotingstekort geen subsidie dorpshuis Feanwâlden

Het college van b en w raadt de stichting voorlopig af om nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan. Ze kunnen beter afwachten wat het besluit van de raad is over de heroverweging, schrijft het college in de brief. "Dit voelt als een enorme dreun in ons gezicht", zegt Dijkstra. "Maar we geven ons niet gewonnen."

Niet meer te keren

Dijkstra zegt dat de ontwikkeling van de plannen al niet meer te keren is. "Er zijn al kosten gemaakt voor de vervangende huisvesting in de tijd van de bouw, er zijn al dorpsacties opgestart om het nog ontbrekende bedrag op te halen."

Nadat de stichting bericht kreeg van het college, hebben ze spoedoverleg gevoerd. Na afloop zei Dijkstra dat ze in alle gevallen doorzetten. "Ook al levert dat opnieuw kostbaren maanden van vertraging op. We geloven erin en hopen dat we die boodschap de komende maanden effectief over kunnen brengen aan de gemeenteraad."